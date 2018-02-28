Щит, меч и кокаин: карикатура о роли спецслужб РФ в наркоскандале
Полиция Аргентины раскрыла схему контрабанды кокаина, в которой было задействовано посольство России в Буэнос-Айресе. При этом западные СМИ пишут, что сумки с мукой, которой аргентинские полицейские заменили наркотик, в Москву на своем самолете доставил лично секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин в новой работе представил свой взгляд на "особую роль" российских спецслужб в "кокаиновом деле".
"Щит и меч - 400 килограммов с плеч!" - прокомментировала DW карикатуру в своем Facebook.
Карикатура: Сергей Елкин / Deutsche Welle
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