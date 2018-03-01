В Луцке в подвалах домов насмерть замерзли трое бездомных
01.03.2018 04:59
Личности двоих человек установили - это мужчины примерно 50 лет, которые раньше жили в домах, в подвалах которых их обнаружили
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Луцке из-за переохлаждения в подвалах жилых домов умерли трое бездомных. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Волынской области, передает УНИАН.
Тела троих человек нашли по разным адресам после обращения от жителей.
Личности двух человек установлены. По словам соседей, они раньше жили в тех домах, в подвалах которых их нашли.
Личность третьего не установлена.
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