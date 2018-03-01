В Луцке в подвалах домов насмерть замерзли трое бездомных

Личности двоих человек установили - это мужчины примерно 50 лет, которые раньше жили в домах, в подвалах которых их обнаружили

В Луцке из-за переохлаждения в подвалах жилых домов умерли трое бездомных. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Волынской области, передает УНИАН.



Тела троих человек нашли по разным адресам после обращения от жителей.



Личности двух человек установлены. По словам соседей, они раньше жили в тех домах, в подвалах которых их нашли.



Личность третьего не установлена.

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