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В Луцке в подвалах домов насмерть замерзли трое бездомных

01.03.2018 04:59
Личности двоих человек установили - это мужчины примерно 50 лет, которые раньше жили в домах, в подвалах которых их обнаружили
В Луцке в подвалах домов насмерть замерзли трое бездомных
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Луцке из-за переохлаждения в подвалах жилых домов умерли трое бездомных. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Волынской области, передает УНИАН.

Тела троих человек нашли по разным адресам после обращения от жителей. 

Личности двух человек установлены. По словам соседей, они раньше жили в тех домах, в подвалах которых их нашли. 

Личность третьего не установлена. 

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