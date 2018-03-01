Первый день весны: Украину заметает снегом - карты

На большинстве территории страны - сильный снег, метели, порывы ветра до 15-20 м/с

По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

1 марта в Украине, кроме запада в большинстве областей - сильный снег, метели, снежные заносы.

В Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, и Полтавской областях - очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед.

"Утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м / с; на дорогах страны гололедица. Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет второй (желтый) уровень угрозы, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной отрасли в большинстве областей страны, кроме западных", - отметили в пресс-службе.





1 марта утром в северо-западной части акватории Черного моря и на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-27 м/с; в течение суток высота волн в Черном море 30-40 дм, в Азовском море 15-20 дм.

2 марта на западе ночью будет до -20 градусов, днем -10 градусов, на востоке - до 11 градусов, днем до -5 градусов, на севере ночью до 12 градусов, днем -7 градусов, на юге ночью -13 градусов, днем -3 градусов. В Киеве до -11 градусов, днем -8 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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