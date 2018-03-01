Цитата об идиотах, не замечающих реформ, неточная - посол ЕС
Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не называл идиотами тех, кто не замечает проведенных в Украине реформ. Об этом он заявил на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, сообщает издание Европейская правда.
"Я хочу сказать, что моя цитата об идиотах, которые не видят реформ, не соответствует действительности. Я такого не говорил. Скорее всего, мои слова были очень вольно переведены с дипломатического языка", - сказал Мингарелли.
Посол ЕС не оспорил оценку о наличии успехов в проведении реформ в Украине. "Дело в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужны делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине", - добавил он.
23 февраля 2018 года Мингарелли заявил, что те, кто заявляет об отсутствии реформ в стране, - это "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения". По крайней мере, на видеозаписи его выступления слово "идиоты" слышно четко.
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