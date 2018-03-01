В ГСЧС говорят, что до конца суток циклон уйдет из Украины

Пока сильный снег ожидается в Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях

Циклон, из-за которого в Украине существенно ухудшились погодные условия, выйдет за пределы страны до конца сегодняшних суток. Об этом на брифинге сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем сегодня сильный снег в Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, но по прогнозам, до конца этих суток циклон должен ослабнуть и выйти за пределы Украины", - сказал он.

Демчук сообщил, что сейчас наблюдается умеренный снегопад в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, небольшой - в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Ранее в ГСЧС также сообщили, что сегодня спасателям пришлось буксировать более 430 автомобилей, застрявших в результате сильных снегопадов на автодорогах.

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