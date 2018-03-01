В Германии продолжается атака на правительственные сети
Хакерская атака на сеть правительства Германии продолжается. Об этом заявил глава комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер, передает Deutsche Welle.
О происшествии сообщали ранее, подчеркнув, что за атакой предположительно стоят российские хакеры. В частности, речь идет о хакерской группе АРТ28, которая смогла проникнуть в сеть министерств иностранных дел и обороны. В немецких спецслужбах рассказали, что злоумышленники внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы.
Члены комиссии бундестага также выразили свое возмущение тем, что не были проинформированы о кибернападении заранее. Парламентарии узнали об атаке хакеров только из публикаций в СМИ, что "крайне досадно", - заявил замглавы комиссии, член партии "зеленых" Константин фон Нотц.
28 февраля 2018 года хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, успешно атаковала компьютерные сети МИД и Минобороны Германии. Сообщалось, что атака хакеров, предположительно, продолжалась в течение года и была разоблачена в декабре 2017 года.
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