В Украину идет новый циклон: объявлено штормовое предупреждение

В результате перемещения активного циклона 2-3 марта ожидаются сложные погодные условия: метели, снежные заносы и сильный ветер

Сегодня ближе ко второй половине дня на юг Украины снова ворвется очередной циклон из Средиземноморья. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

"Новый очередной циклон над Италией, Балканами, который уже готовится 3 марта быть в Украине. С вечера 2 марта и будет в течение 3 марта в Украине "циклоническое дежавю" - снегопады, метели, штормовой ветер. Сложная синоптическая ситуация. В Киеве морозы днем ​​-10 градусов", - отметила Диденко.





По ее словам, 3 марта в Киев циклон продвинется с юга, ожидаются сильные снегопады и метели по всей территории страны. Снег с дождем пройдет на юге.





Фото: meteo.gov.ua

По информации Gismeteo, в результате перемещения активного циклона ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение.

"В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильный снег, метели; в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях - сильный снег с дождем", - говорится в сообщении.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

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