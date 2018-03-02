Lacoste изменит логотип ради поддержки исчезающих видов животных

Бренд выпустил коллекцию из 10 белых поло, на которых традиционный логотип - зеленый крокодил - заменят изображениями вымирающих животных

Французский бренд Lacoste совместно с Международным союзом охраны природы создал лимитированную коллекцию поло, чтобы чтобы привлечь внимание к исчезающим видам животных. Об этом сообщается на сайте бренда.

Коллекция будет состоять из десяти белых поло, на которых традиционный логотип - зеленый крокодил - заменят изображениями вымирающих животных.

Всего таких поло выпустили 1775. Количество каждого из них соответствует популяции животного, которое изображено на ней. Например, если мировая популяция северных тонкотелых лемуров насчитывает 50 особей, таким же тиражом выпущено поло с изображением этого вида.

Коллекция Lacoste посвящена таким животным как суматранский тигр, калифорнийский кондор, анегадская игуана, саола, восточный черный номаскус, яванский носорог, какапо, бирманская кровельная черепаха и калифорнийская морская свинья.



Фото: lacoste.com

29 января 2018 года в США восточную пуму признали вымершей. За хищником наблюдали с 1938 года. Сегодня нет никаких доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей подвида.

Восточная пума - подвид пумы (горного льва), который водился на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.