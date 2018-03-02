Джордж Коронес преодолел 50-метровую дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд

В Австралии 99-летний пловец установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает Би-би-си.

Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.

Сам Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.

"Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна", - сказал он.

Он также говорит, что был невероятно воодушевлен тем, как шумно его поддерживали болельщики.

В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.

"Мы только что стали свидетелями исторического момента", - написала команда Australian Dolphins в Facebook.

Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.

Джордж Коронес (фото - Swimming Australia)

"Я перестал плавать в начале Второй мировой войны и не занимался этим до тех пор, пока не вышел на пенсию. Я начал плавать снова, чтобы заниматься какими-то физическими упражнениями", - говорит он.

По его словам, плавание стало для него физически нелегким делом, но тут помогает подготовка. В среднем он ходит в бассейн три раза в неделю, а потом еще и в тренажерный зал.

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Он говорит, что ему удалось побить мировой рекорд благодаря своей технике плавания. Первые несколько метров все шло хорошо и сбалансированно - трюк состоит в том, чтобы с каждым взмахом рук делать чуть больше усилий", - говорит он.

Предыдущий рекорд в этой возрастной категории (1 минута и 31,19 секунды) был установлен британцем Джоном Харрисоном в 2014 году.

Рекорд Джорджа Коронеса теперь должен быть подтвержден Международной федерацией плавания FINA.

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В ближайшую субботу Джордж Коронес надеется побить мировой рекорд на заплыв в 100 метров свободным стилем, который также был установлен Джоном Харрисоном.

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