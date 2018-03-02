"Кастинг через постель": в Голливуде появилась статуя Вайнштейна

Скульптура была установлена в Лос-Анджелесе в преддверии 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар

В Голливуде появилась необычная золотая статуя кинопродюсера Харви Вайнштейна, оказавшегося в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Авторы скульптуры - художники "Пластиковый Иисус" (Plastic Jesus) и Джошуа Монро (Joshua "Ginger" Monroe) - одели "Вайнштейна" в халат и усадили на золотую кушетку c надписью "casting couch", что можно перевести как "кастинг через постель".

В правую руку продюсера, размещенную у паховой области, художники поместили копию статуэтки Оскара.

Все желающие могут присесть на кушетку рядом с "Вайнштейном" и сделать с ним фото.

Фото: instagram.com/impermanent_art

Фото: instagram.com/updayfrance

Статуя появилась на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе аккурат к 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар, которая состоится 4 марта 2018-го.

В октябре 2017 года известные актрисы открыто обвинили Вайнштейна в домогательствах и нескольких случаях изнасилований. Среди 82 актрис, выдвинувших обвинения - Эшли Джадд, Гвинет Пелтроу, Эва Грин, Азиа Ардженто, Кэйт Бэкинсейл, Анджелина Джоли, Леа Сейду, Миа Сорвино.

Был подготовлен список из 100 случаев домогательств, якобы совершенных продюсером с 1980 по 2015 годы, включая обвинения в 18 изнасилованиях. Из-за разоблачений Вайнштейна уволили из Weinstein Company, сооснователем которой он являлся, от него ушла жена, начался процесс лишения его всех наград.

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