"Кастинг через постель": в Голливуде появилась статуя Вайнштейна
В Голливуде появилась необычная золотая статуя кинопродюсера Харви Вайнштейна, оказавшегося в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Авторы скульптуры - художники "Пластиковый Иисус" (Plastic Jesus) и Джошуа Монро (Joshua "Ginger" Monroe) - одели "Вайнштейна" в халат и усадили на золотую кушетку c надписью "casting couch", что можно перевести как "кастинг через постель".
В правую руку продюсера, размещенную у паховой области, художники поместили копию статуэтки Оскара.
Все желающие могут присесть на кушетку рядом с "Вайнштейном" и сделать с ним фото.
Фото: instagram.com/impermanent_art
Фото: instagram.com/updayfrance
Статуя появилась на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе аккурат к 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар, которая состоится 4 марта 2018-го.
В октябре 2017 года известные актрисы открыто обвинили Вайнштейна в домогательствах и нескольких случаях изнасилований. Среди 82 актрис, выдвинувших обвинения - Эшли Джадд, Гвинет Пелтроу, Эва Грин, Азиа Ардженто, Кэйт Бэкинсейл, Анджелина Джоли, Леа Сейду, Миа Сорвино.
Был подготовлен список из 100 случаев домогательств, якобы совершенных продюсером с 1980 по 2015 годы, включая обвинения в 18 изнасилованиях. Из-за разоблачений Вайнштейна уволили из Weinstein Company, сооснователем которой он являлся, от него ушла жена, начался процесс лишения его всех наград.
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