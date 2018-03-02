В Донбассе возобновили подачу воды на три фильтровальные станции

По словам Жебривского, на Мариуполь воду дадут через два дня, город сейчас питается из запасного Старокрымского водохранилища и имеет достаточно воды

В Донецкой области возобновили подачу воды на три фильтровальные станции, работа которых была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил в Facebook.



По его словам, в полдень полностью восстановили работу насосных агрегатов насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода, и соответственно начали подачу воды на фильтровальные станции.



"Как доложили мне в департаменте ЖКХ ДонОГА, ориентировочно до 21 часа вода появится в Покровске, Покровском районе, Селидово и Добропольском районе; до часу ночи - в Марьинском и Волновахском районах, а завтра к 16-17 часам - уже и в Угледаре. Чтобы стабилизировать систему водоснабжения на юге и в центре области, на Мариуполь воду дадут через два дня - приморский город сейчас питается из запасного Старокрымского водохранилища и имеет достаточно воды", - написал Жебривский.

Он отметил, что благодаря слаженным действиям работников водного и коммунального хозяйства люди практически не почувствовали неудобств от недостатка воды. Фактически, водоснабжение не прекращалось (за счет воды из резервного Карловского водохранилища и городских резервуаров) до 17 часов вчерашнего дня.

Когда начались ремонтно-восстановительные работы электроснабжения станции, воду люди получали по графику, поскольку основное количество воды было направлено на котельные, чтобы поддержать их бесперебойную работу. Соответственно, все котельные работали в штатном режиме - ни одна не была остановлена.

1 марта из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь. Кроме того, предприятие Вода Донбасса прекратило подачу воды в Новолуганское в связи с погодными условиями.

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