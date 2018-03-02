Во Львове отказываются приостанавливать работу школ и детсадов

В мэрии считают, что если есть необходимость во введении ограничений, то начинать надо с промышленных предприятий

Во Львове сократят потребление газа, но школы и детские сады в городе приостанавливать свою работу не будут. Об этом заявил заместитель мэра Львова Сергей Бабак, сообщает пресс-служба горсовета.

Он пояснил, что отопление в эти заведения будет подаваться в экономном режиме, но с соблюдением санитарных норм.

"На выходные в школах и садиках подача теплоносителя будет ограничена, но так, чтобы избежать замерзания, чтобы не тратить теплоноситель, но поддерживать нормальную температуру в домах", - сказал Бабак.

По его словам, Львов не получил никаких официальных указаний от государственных органов. Вместе с тем Бабак призвал всех жителей города, имеющих индивидуальное отопление в домах, перейти на щадящий режим.

"Во Львове все стабильно, город работает в нормальном режиме, тепло подается по графику и с соответствующим температурным режимом. Сейчас ограничений не делаем, но будем работать в экономном режиме, то есть, держать на тех параметрах минимум-максимум, не завышая параметры", - сказал заместитель мэра.

По его мнению, если есть необходимость во введении ограничений, то начинать надо с промышленных предприятий.

"Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого", - заявил заместитель Садового.

Сегодня Министерство образования и науки Украины в связи с кризисной ситуацией в газоснабжении рекомендовало всем учебным учреждениям приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

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