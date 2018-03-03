Роналду подарил Музычук свою футболку, она ему дала свою - фото
Лучший футболист мира Криштиану Роналду подарил известной украинской шахматистке Анне Музычук свою именную футболку. В ответ украинка вручила ему футболку с именем Anna. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Музычук посетила мадридский стадион Сантьяго Бернабеу, где и состоялась ее встреча с футболистом.
"В прошлую субботу я имела удовольствие посетить Сантьяго Бернабеу и встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", - рассказала Музычук.
Музычук и Роналду (фото - www.facebook.com/anna.muzychuk.9)
24 октября нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии футболист Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА.
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