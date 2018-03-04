Днепр проигнорирует Минобразования - детей в школу зовут 12 марта
В Днепре занятия в школах возобновятся 12 марта, несмотря на приказ Министерства образования о начале обучения 5 марта. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.
"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяди Бори. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", - написал он на своей странице в Facebook. "У кого, кого, а у идиотов мы на поводу идти не будем", - написал он в своем Facebook.
По его словам, приказ от Минобразования о возобновлении занятий пришел в мэрию в 16:52 и многие родители на тот момент уже взяли отгулы, отвезли детей в "бабушкам и дедушкам" или попросту сменили планы, предположил он.
Также Филатов сообщил, что для снижения количества потребления газа в стране Днепр "прикрутил газ на минус 32 процента".
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1 марта 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о наступлении кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации в период со 2 марта по 6 марта 2018-го.
Кабинет министров ввел до 6 марта национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского Газпрома.
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