Ученые: Богатым и успешным помогло удачное стечение обстоятельств

По мнению сицилийских исследователей, случайные события могут перевернуть всю жизнь и за короткий срок изменить ее к лучшему

Сицилийские программисты создали виртуальную модель общества и показали, что для построения блестящей карьеры важны не только талант и упорство, но и удачное стечение обстоятельств. Об этом заявили сицилийские программисты, проведя исследование, сообщает интернет-издание Naked Science.

Чтобы найти новые доказательства важности удачного стечения обстоятельств, ученые из Катанийского университета в Сицилии создали компьютерную модель общества, состоящего из 1000 виртуальных людей, половину из которых они наделили большим количеством талантов и денег, а всех остальных - меньшим. Кроме того, модель отражала реально существующий принцип распределения богатства, известный как "соотношение 80:20": 80% населения владели 20% всего капитала, а остальные 20%-80% того же капитала.

В течение виртуальных 40 лет "участники" эксперимента строили свою карьеру. Кому-то из них подворачивались возможности, благодаря которым они начинали стремительно подниматься вверх, а кто-то регулярно сталкивался с неудачами и не мог ничего достичь. Затем специалисты подробно изучили характеристики тех, кто стал наиболее успешным, и оказалось, что именно эти люди чаще, чем остальные, получали "подарки судьбы" в виде полезных знакомств и внезапно приобретенных навыков.

Ведущий автор работы, профессор Алессандро Плучино, считает, что роль везения сегодня явно недооценивают. "Многие научные исследования или технические разработки, которые получают сегодня финансирование со стороны, могут быть ущербными для инвесторов по той лишь причине, что им не повезло сделать что-то в нужное время в нужном месте, - добавляет он. - Поэтому вместо спонсирования тех, кто чего-то добился в прошлом, финансовые органы должны равномерно распределять деньги между всеми - это лучшая стратегия, чтобы не упустить удачу".

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