МОН планирует изменить правила присуждения научных степеней

Директор департамента Минобразования Шевцов отметил, что уже началась эксплуатация системы э-регистрации защищенных диссертаций в режиме онлайн

Министерство образования и науки планирует изменить правила присуждения научных степеней. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Сейчас проходит разработка ряда новых документов, которые должны изменить правила присуждения научных степеней. Это, в частности, новые редакции порядков присуждения научных степеней и подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук; положений о специализированных ученых советах и об экспертных советах по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ МОН", - заявил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрей Шевцов.

Он отметил, что уже началась эксплуатация системы электронной регистрации защищенных диссертаций в режиме онлайн.

Кроме того, продолжается создание Национального репозитария академических текстов. Он будет одним из ключевых вспомогательных средств для проверки академических текстов на текстовые заимствования.

Ранее сообщалось, что в Украине изменен порядок проведения ВНО.

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