Финляндия выделит на реформирование украинских школ €6 млн

По словам Гриневич, после подписания соглашение должна ратифицировать Рада, эти процедуры необходимо завершить в течение ближайших месяцев

Украина и Финляндия заключили соглашение, предусматривающее помощь в повышении квалификации украинских учителей, а также улучшение образовательной среды школ в рамках реформы Новая украинская школа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Документ подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни 5 марта.

"Подписанное соглашение предусматривает поддержку со стороны наших партнеров именно тех направлений, в которых Финляндия наиболее успешна. Широко известно, что в своей образовательной реформе финны сделали ставку на учителя, и это дало свои результаты - сейчас среднее образование в Финляндии одно из самых успешных в мире. Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на четыре года", - сообщила Гриневич.

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После подписания соглашение должна ратифицировать Верховная Рада. Гриневич подчеркнула, что все эти бюрократические процедуры необходимо завершить в течение ближайших месяцев.

"Уже 1 сентября 2018 года все первоклассники придут в Новую украинскую школу. Такое масштабное изменение требует сопровождения и поддержки, и мы рассчитываем на наших партнеров в этом процессе. Именно поэтому надеемся, что все процессы, которые должно пройти это соглашение, пройдут быстро и без лишних задержек", - сказала министр.

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При этом в Минобразования добавили, что Финляндия - это один из надежных партнеров Украины. После Революции достоинства Финляндия увеличила объем помощи Украине. За последние три года объем предоставленной гуманитарной и технической помощи составляет 28,7 млн евро. Финляндия поддерживает реформы в законодательном, экономическом и энергетическом секторах через Совет Европейского Союза, ЕБРР, Всемирный банк и Северную экологическую финансовую корпорацию, говорится в сообщении.

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