Подрыв офиса организации венгров в Ужгороде расследуют как теракт

Прокуратура просит для подозреваемых содержание под стражей без залога

Сегодня в Ужгородском городском районном суде избирают меру пресечения двум подозреваемым в деле подрыва офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВЗК) в Ужгороде 27 февраля, что квалифицируют как теракт. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Закарпатской облпрокуратуры Викторию Попович.

Прокуратура просит для подозреваемых содержание под стражей без залога. "Инкриминируют им умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, также вчера к делу прибавили новую квалификацию преступления, а именно теракт", - сказала Попович.

По ее словам, по делу продолжается досудебное расследование. Подозреваемых уже допросили следователи. Мотивы подрыва ими офиса ОВЗК не разглашают.

В Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, неизвестные подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС).

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