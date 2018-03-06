Подрыв офиса организации венгров в Ужгороде расследуют как теракт
Сегодня в Ужгородском городском районном суде избирают меру пресечения двум подозреваемым в деле подрыва офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВЗК) в Ужгороде 27 февраля, что квалифицируют как теракт. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Закарпатской облпрокуратуры Викторию Попович.
Прокуратура просит для подозреваемых содержание под стражей без залога. "Инкриминируют им умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, также вчера к делу прибавили новую квалификацию преступления, а именно теракт", - сказала Попович.
По ее словам, по делу продолжается досудебное расследование. Подозреваемых уже допросили следователи. Мотивы подрыва ими офиса ОВЗК не разглашают.
В Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, неизвестные подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС).
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