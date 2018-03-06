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Под Кременчугом попал в ДТП рейсовый автобус: погиб один человек

06.03.2018 23:32
Авария произошла при участии рейсового автобуса и легковой машины. Погиб пассажир легкового Renault
Под Кременчугом попал в ДТП рейсовый автобус: погиб один человек
Фото: Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області/Facebook

Под Кременчугом произошла авария при участии рейсового автобуса. Погиб один человек, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Травмы получили шесть человек. 

Погиб 21-летний пассажир легковой машины Renault Trafic, за рулем которого был 20-летний житель Кременчуга. Его госпитализировали. В больнице также пятеро пассажирок автобуса в возрасте 35-55 лет. 

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Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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