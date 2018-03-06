Под Кременчугом попал в ДТП рейсовый автобус: погиб один человек
Под Кременчугом произошла авария при участии рейсового автобуса. Погиб один человек, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Травмы получили шесть человек.
Погиб 21-летний пассажир легковой машины Renault Trafic, за рулем которого был 20-летний житель Кременчуга. Его госпитализировали. В больнице также пятеро пассажирок автобуса в возрасте 35-55 лет.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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