Правоохранители изъяли при обысках 146 кг трамадола

Ориентировочная стоимость изъятых полицией наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн

Главное следственное управление Национальной полиции одновременно провело 13 обысков, в ходе которых изъяли 146 кг трамадола. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Обыски проводили по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство и сбыт наркотиков).

"По месту жительства одного из фигурантов производства проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4000 евро, три полимерные пакеты с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 5 кг. В дачном доме гражданина, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно заключения судебной экспертизы оказалась трамадолом", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн.

Мужчин, у которых изъяли наркотики, задержали. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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