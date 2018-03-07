В Греции сожгли турецкий флаг, это возмутило Анкару
Министерство иностранных дел Турции выразило возмущение в связи со сжиганием турецкого флага в Греции. Об этом сообщает турецкое агентство Daily Sabah.
"Мы решительно осуждаем сжигание нашего флага во время митинга против Турции, организованного расистской политической партией в Афинах 5 марта. Мы требуем, чтобы греческие власти арестовали виновных, совершивших этот отвратительный акт против нашего флага, и привлекли их к ответственности как можно скорее", - говорится в заявлении министерства.
8 декабря 2018 года накануне исторического визита в Грецию - первый визит турецкого лидера в эту страну за 65 лет - Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости пересмотра Лозаннского договора 1923 года, в тексте которого определяются границы современной Турции.
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