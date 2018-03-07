Кому украинцы готовы помогать в первую очередь: опрос

За прошлый год менее 10% граждан были задействованы в волонтерской деятельности

Волонтерской деятельностью занимались 15% украинцев, и 9% - на протяжении последних 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса фирм Corestone Group и GfK Ukraine.

70% населения делали денежные или вещественные пожертвования в течение 12 месяцев, в частности, 50% подавали милостыню, а 56% делали денежные или вещественные пожертвования, не считая милостыню. 31% населения жертвовали средства или вещи напрямую тем, кому они нужны, 21% - волонтерам, которые собирают средства для других, 19% - церкви или другим религиозным организациям и только 6% - благотворительным организациям, 2% - общественным организациям и 1% - международным организациям.

Большинство населения считает, что больше всего нуждаются в помощи дети с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями (68%) и дети-сироты (57%), также 35% заявили о необходимости жертвовать украинской армии, а 32% - взрослым с инвалидностью.

"78% волонтеров также делали денежные или вещественные пожертвования (кроме милостыни) в течение последних 12 месяцев... 43% волонтеров занимались волонтерством самостоятельно или в составе группы, которая не является постоянной организацией, 29% отметили организацию, 36% затруднились ответить на вопрос", - говорится в сообщении

Волонтерская деятельность населения чаще всего заключается в помощи уязвимым группам и армии.

Наиболее известными организациями, которые собирают пожертвования, является Общество Красного Креста Украины (46%), Армия SOS (21%) и Вернись живым (18%). Большинство тех, кто знает эти организации, доверяют им. Согласно опросу, чаще всего респонденты жертвовали средства Красному кресту (7%), Армии SOS и Вернись живым (по 4%).

Всего было опрошено 1000 человек старше 18 лет по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма).

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