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Службу в ВСУ проходят 25 тыс женщин - Порошенко

07.03.2018 16:43
Более 9 тыс женщин служат в военных частях боевого состава, сообщил президент
Службу в ВСУ проходят 25 тыс женщин - Порошенко
Фото: пресс-служба Минобороны

Службу в Вооруженных Силах сейчас проходят более 25 тыс. женщин. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе вручения госнаград по случаю предстоящего Международного женского дня.

"Сейчас военную службу в украинской армии проходят почти 25 000 женщин, из них более три тысячи - на офицерских должностях", - заявил глава государства.

Порошенко добавил, что более 9 тыс женщин служат в военных частях боевого состава, а всего в 2017 году контракт с ВСУ заключили 2,8 тыс. женщин.

5 марта 2018 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что с апреля 2014 года в Донбассе погибли 2378 украинских военных. Среди погибших - четыре женщины военнослужащие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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