Службу в ВСУ проходят 25 тыс женщин - Порошенко

Более 9 тыс женщин служат в военных частях боевого состава, сообщил президент

Службу в Вооруженных Силах сейчас проходят более 25 тыс. женщин. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе вручения госнаград по случаю предстоящего Международного женского дня.

"Сейчас военную службу в украинской армии проходят почти 25 000 женщин, из них более три тысячи - на офицерских должностях", - заявил глава государства.

Порошенко добавил, что более 9 тыс женщин служат в военных частях боевого состава, а всего в 2017 году контракт с ВСУ заключили 2,8 тыс. женщин.

5 марта 2018 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что с апреля 2014 года в Донбассе погибли 2378 украинских военных. Среди погибших - четыре женщины военнослужащие.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.