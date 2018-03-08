В Черкасской области более 180 домов остались без тепла
08.03.2018 09:57
Сегодня 5 котельных остаются без газоснабжения
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В городе Смела Черкасской области 7 марта из-за долгов без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Без тепла также оставались 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, 2 техникума и 1 ПТУ.
В 22:20 работа 12 котельных была восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения, подытожили в ГосЧС.
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