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В центре Киева проходит марш за права женщин: фото, видео

08.03.2018 13:33
"Свобода, равенство, женская солидарность", скандируют участницы марша
В центре Киева проходит марш за права женщин: фото, видео
Фото: Украинская правда

В центре Киева проходит марш за права женщин, в котором принимают участие несколько сотен человек, сообщает Hromadske.

Они скандируют: "свобода, равенство, женская солидарность". 

Фото: Украинская правда

В то же время, возле Михайловского собора в Киеве собрались противники этого марша, выступающие "против феминизма".

Ранее сегодня сообщалось, что Google подготовил праздничный дудл к Международному женскому дню, рассказав с помощью анимации истории 12 современных женщин-художниц.

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Видео - Hromadske

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