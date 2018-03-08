В центре Киева проходит марш за права женщин: фото, видео
08.03.2018 13:33
"Свобода, равенство, женская солидарность", скандируют участницы марша
Фото: Украинская правда
В центре Киева проходит марш за права женщин, в котором принимают участие несколько сотен человек, сообщает Hromadske.
Они скандируют: "свобода, равенство, женская солидарность".
Фото: Украинская правда
В то же время, возле Михайловского собора в Киеве собрались противники этого марша, выступающие "против феминизма".
Ранее сегодня сообщалось, что Google подготовил праздничный дудл к Международному женскому дню, рассказав с помощью анимации истории 12 современных женщин-художниц.
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Видео - Hromadske
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