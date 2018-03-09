Фейковые новости в Twitter распространяются быстрее настоящих

Исследователи установили, что роботы (боты) не оказывают значительного влияния на скорость распространения ложной информации

Слухи и фейковая информация распространяются значительно быстрее, чем настоящие новости. И боты тут ни при чем. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science, передает интернет-издание Naked Science.

В последнее время проблема распространения фейковых новостей все чаще обсуждается мировым сообществом, так как очевидно ее влияние на политическое, экономическое и социальное благополучие человечества. Исследователи Соруш Восау, Деб Рой и Синан Арал из Массачусетского технологического института проанализировали более 126 тыс фейковых новостей, которые были опубликованы в Twitter за все время его существования с 2006 по 2017 год, чтобы оценить масштаб проблемы.

В своем исследовании ученые классифицировали новости как истинные или ложные, используя информацию от шести независимых организаций по проверке фактов.

Выяснилось, что 126 тыс ложных новостей получили распространение с помощью 3 млн человек, которые сделали 4,5 млн ретвитов. Установлено, что в среднем один фейк видят от 1 тыс до 10 тыс человек, тогда как настоящие новости редко получают охват более 1 тыс читателей. Причем фейки распространяются быстрее и масштабнее правды, независимо от тематики.

Проанализировав комментарии, исследователи пришли к выводу, что ложные новости чаще вызывают у читателей такие эмоции, как страх, отвращение и удивление, а настоящие - печаль, радость или доверие.

Также установлено, что, вопреки общепринятому мнению, роботы (боты) не оказывают значительного влияния на скорость распространения фейковой информации.

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