Космический зонд Juno заглянул в недра Юпитера

Juno стал первым аппаратом, который наблюдал приполярные бури Юпитера в непосредственной близости

Космический зонд Juno ("Юнона") заглянул в недра Юпитера. Астрономам удалось измерить глубину ураганов Юпитера и вращение его недр, передает Naked Science.

Колоссальные бури на Юпитере астрономы наблюдают уже не первое столетие, но лишь теперь удалось проследить, как глубоко их "корни" уходят в плотную атмосферу газовой планеты. Дальний космический зонд Juno работает здесь с лета 2016 г. и каждые 53 дня делает полный оборот по своей вытянутой орбите, проходящей в районе полюсов Юпитера и сближающейся с вершинами его облаков на расстояние до 4 тыс км.

Под действием изменений в гравитационном поле планеты аппарат чуть ускоряется или замедляется, что позволяет ему регистрировать перераспределения масс в ее недрах, параллельно ведя наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах. Ключевым результатам его работы посвящена целая серия статей, опубликованных журналом Nature. В частности, показано, что яркие полосы ураганов на поверхности имеют глубокие "корни" и уходят на 3 тыс км ниже верхних облаков: движение масс на этой глубине сказывается на гравитационном поле планеты.

Энергию этим процессам дает вращение внутренних слоев Юпитера. На атмосферу его, по новым оценкам, приходится около процента массы планеты. Его внутренние области остаются в жидкой фазе, однако вращаются синхронно, как если бы были твердыми, определяя движение слоев атмосферы.

Кроме того, Juno стал первым аппаратом, который наблюдал приполярные бури Юпитера в непосредственной близости. Эти удивительные образования окружены аналогичными круговыми ураганами - на севере восемью, на юге пятью, - которые образуют стабильные и почти геометрически правильные конфигурации. Этот феномен пока что не имеет однозначного объяснения.

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Автоматическая американская станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.

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