Ученые нашли самую полезную диету

Изучив рацион различных слоев населения Великобритании в XIX веке, ученые выяснили, что наиболее полезная диета была у бедных деревенских жителей

Употребление простых продуктов, таких как свежие овощи, зерновые, молоко, рыба и немного мяса, - лучший рецепт здоровья. Такой вывод сделала группа ученых из Университета Лестера под руководством Питера Гривза, изучив рацион различных групп населения Великобритании в XIX веке. Об этом сообщает интеренет-издание Naked Science.

Исследование показало, что "плохой" рацион бедных крестьян позволял лучше сохранять здоровье и продлевал жизнь в сравнении с городскими жителями.

Крестьяне викторианской эпохи были вынуждены питаться просто и, как выяснилось, одновременно и очень правильно, поскольку зачастую им платили не деньгами, а едой. Тогда как городские жители имели гораздо больший выбор, что в итоге и привело к снижению качества питания.

Согласно кулинарной книге Эстер Копли 1849 года, основу рациона крестьян составляли такие блюда, как картофельный пирог, овсяная каша и тушеные говяжьи щеки.

Исследователи сравнивают рацион сельских жителей тех времен с современной Средиземноморской диетой, основу которой как раз составляют свежие овощи и фрукты, зерновые и бобовые, рыба, немного мяса, молоко и сыр.

Читайте также: Похудеть к лету: в Израиле посадили на строгую диету толстых ежей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.