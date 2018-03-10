С начала года на водоемах погибли почти 80 человек
10.03.2018 11:28
Спасатели призывают не выходить на лед, даже если он кажется надежным, - в марте этого делать вообще нельзя
Фото: ГСЧС
С начала года почти 80 человек погибли на воде. Поэтому Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает не выходить на тонкий лед.
Спасатели патрулируют реки и озера и проводят профилактические беседы с рыбаками. Им объясняют, что начинает теплеть и лед становится тоньше.
Украинцев просят вообще не выходить на водоемы, даже если кажется, что лед крепкий, и не пускать туда детей.
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