Умер нобелевский лауреат Джон Салстон

Салстона отметили за исследование генома и, в частности, за изучение генетического регулирования развития органов

На 76-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии, британский биолог Джон Салстон. Об этом сообщается на сайте Института Сенгера, который ученый основал и которым руководил с 1992 по 2000 год.



Салтон умер 6 марта, но сообщили об этом только сейчас.



Ученый получил Нобеля в 2002 году за его работу по генетическому регулированию развития человеческих органов. Он был одним из первопроходцев в сфере генетических исследований.

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