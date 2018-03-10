Умер нобелевский лауреат Джон Салстон
10.03.2018 15:30
Салстона отметили за исследование генома и, в частности, за изучение генетического регулирования развития органов
Джон Салстон (фото - sanger.ac.uk)
На 76-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии, британский биолог Джон Салстон. Об этом сообщается на сайте Института Сенгера, который ученый основал и которым руководил с 1992 по 2000 год.
Салтон умер 6 марта, но сообщили об этом только сейчас.
Ученый получил Нобеля в 2002 году за его работу по генетическому регулированию развития человеческих органов. Он был одним из первопроходцев в сфере генетических исследований.
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