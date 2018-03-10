Завтра в Украине температура поднимется до +7°
10.03.2018 16:27
Ночью и утром на всей территории, кроме восточного региона - туман
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В воскресенье, 11 марта, в Украине ожидается ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром на всей территории, кроме восточного региона - туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В восточных, Черниговской и Сумской областях - небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.
В западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.
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