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Завтра в Украине температура поднимется до +7°

10.03.2018 16:27
Ночью и утром на всей территории, кроме восточного региона - туман
Завтра в Украине температура поднимется до +7°
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 марта, в Украине ожидается ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром на всей территории, кроме восточного региона - туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В восточных, Черниговской и Сумской областях - небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.

В западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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