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Первый полет на Марс может быть в 2019 году - Маск

12.03.2018 03:28
По словам Маска, его прогнозы иногда слишком оптимистичны, но космический корабль строится и есть шансы провести полет в первой половине 2019 года
Первый полет на Марс может быть в 2019 году - Маск
Илон Маск (фото - Getty Images)

Основатель компании SpaceX Илон Маск прогнозирует, что уже в 2019 году пройдет первый полет на Марс. Об этом сообщает Independent.

Он уточнил, что речь идет о "коротких полетах".

"Я думаю, что мы сможем совершить короткие полеты, вверх-вниз, возможно, в первой половине следующего года", - сказал Маск, подчеркнув, что межпланетный космический корабль уже строится.

При этом Маск отметил, что у него есть привычка быть слишком амбициозным в отношении своих проектов.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

Электрокар разогнан до скорости, позволяющей ему в ближайшие месяцы пройти по трансмарсианской орбите и де-факто пересечь орбиту Красной планеты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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