Умер Олег Табаков
Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был.
Табакову было 82 года.
В конце ноября 2017 года режиссера госпитализировали, его состояние оценивали как тяжелое.
Табаков известен и ролями в фильмах "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг" и "Сирота казанская". Также артист озвучил персонажей мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" (персонажа кота Матроскина).
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