Маск о колонии на Марсе: Нужно успеть до новой мировой войны

Появление колонии на Марсе может уменьшить возможность длительных "темных времен", если ядерная война "уничтожит жизнь на Земле", заявил миллиардер

Колония на Марсе чрезвычайно важна для выживания человечества, ее нужно создать до начала на Земле новой мировой войны, которой, вероятнее всего, не избежать. Об этом основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, выступая на фестивале South by Southwest в американском Остине (штат Техас), сообщает служба Би-би-си.

По словам бизнесмена, "жизненно важно", чтобы люди смогли высадиться на Красной планете до следующей "вероятной" мировой войны.

"Я думаю, вряд ли у нас никогда больше не будет мировой войны", - отметил Маск.

Изобретатель подчеркнул, что появление колонии на Марсе может уменьшить возможность длительных "темных времен", если ядерная война "уничтожит жизнь на Земле".

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Также Маск поделился своим видением, как должно быть устроено человеческое общество на Красной планете, чтобы быть успешным.

"Я думаю, лучше всего было бы, если бы формой правления на Марсе была прямая демократия: каждый голосует по каждому вопросу. Именно так это работает", - заявил миллиардер.

Маск также пошутил, что на Марсе "нужно будет создать пиццерии" и наступит день, когда "люди будут пить в марсианском баре".

6 февраля 2018 года SpaceX осуществила дебютный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета отправила на трансмарсианскую орбиту личный автомобиль Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

Электрокар разогнан до скорости, позволяющей ему в ближайшие месяцы пройти по трансмарсианской орбите и де-факто пересечь орбиту Красной планеты.

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