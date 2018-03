Международная Букеровская премия обнародовала лонг-лист

В длинный список попали тринадцать произведений

Международная Букеровская премия объявила имена номинантов 2018 года. Полный список опубликован на официальном сайте премии.

В длинный список попали тринадцать произведений:

Лоран Бине (Франция), The 7th Function of Language;

Хавьер Серкас (Испания), The Impostor;

Виржини Депант (Франция), Vernon Subutex 1;

Дженни Эрпенбек (Германия), Go, Went, Gone;

Хан Ган (Южная Корея), The White Book;

Ариана Харвич (Аргентина), Die, My Love;

Ласло Кранснахоркаи (Венгрия), The World Goes On;

Антонио Муньос Молина (Испания), Like a Fading Shadow;

Кристоф Рансмайр (Австрия), The Flying Mountain;

Ахмед Саадави (Ирак), Frankenstein in Baghdad;

Ольга Токарчук (Польша), Flights;

Минг Ю Ву (Тайвань), The Stolen Bicycle;

Габриэлла Йбара (Испания), The Dinner Guest.

10 октября 2017 года в Великобритании Букеровскую премию получил Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо".

