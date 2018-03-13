Минздрав предложил увеличить небольшие размеры наркотиков

Понижение размеров способствовало привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект изменений в приказ, которым увеличиваются размеры наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Минздраве утверждают, что действующие на сегодняшний день размеры наркотических средств "в десятки раз занижены", по сравнению с данными Международного комитета по контролю над наркотиками ООН, размерами, определенными другими странами, а также по результатам определения средних суточных доз потребления в Украине.

Там считают, что понижение размеров в 2010 году способствовало привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей.

В Минздраве убеждены, что такой подход фактически криминализировал сферу оборота наркотиков, в то время, как объемы нелегального наркорынка не сократились. Вместе с тем, увеличилось количество осужденных за незаконный оборот наркотиков, которые не имели целью сбыт.

Министерство считает необходимым увеличить размеры отдельных наркотических средств и психотропных веществ, чем приблизить их к рекомендациям международных институтов.

"При этом, основным критерием определения этих размеров берется разовая доза употребления наркотического средства, которая положена в основу рекомендаций МККН ООН", - сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Так, согласно действующему на сегодняшний день приказу, небольшой размер каннабиса составляет до 5 г. Минздрав предлагает увеличить этот размер до 25 г. Небольшой размер героина установлен на уровне до 0,005 г. В новом приказе этот показатель меняется на 0,3 г.

Новая редакция таблицы небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, находящихся в незаконном обороте.

Новая редакция таблицы небольших, крупных и особо крупных размеров психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте.

Сравнительная таблица старых и новых размеров.

Ранее в СБУ сообщили, что разоблачили в Харькове местного жителя, который якобы изготавливал и продавал наркотики сотрудникам местной патрульной полиции.

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