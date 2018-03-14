Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля: карикатура
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум.
Сергей Ёлкин создал для Deutsche Welle карикатуру о спасительной "соломинке" президента РФ Владимира Путина.
Скрипаль был отравлен 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
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