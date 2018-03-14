Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля: карикатура

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, чем российский президент будет "пугать" в ответ на ультиматум Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум.

Сергей Ёлкин создал для Deutsche Welle карикатуру о спасительной "соломинке" президента РФ Владимира Путина.

Скрипаль был отравлен 5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.