В Украину пришел циклон и атмосферные фронты: какой будет погода

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны ожидается дождь и сильный ветер, с 17 марта - похолодание

14 марта циклон и атмосферные фронты принесут в Украину дождь и сильный ветер. Об этом сообщила у себя в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Дожди будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на западе - северо-западный, 7-12, порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

По ее словам, теплой остается западная часть Украины, там будет + 7 ,+ 13 градусов, на юге + 6, + 11 градусов, на остальной территории 0, +5 градусов.





В Киеве ожидается дождь, возможен мокрый снег, сильный ветер.

"С 17 марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей", - подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что кроме осадков, сильного ветра и морозов ожидается гололедица на дорогах.

15 марта дожди пройдут по всей территории страны, кроме запада. Температура воздуха там будет от +1 градуса ночью, до +11 градусов днем, на востоке от +1 градуса ночью, до +7 градусов днем, на севере от 0 градусов ночью , до +2 градусов днем, на юге от +2 градусов ночью, до +11 градусов днем.

В Киеве от +2 градусов ночью, до +5 градусов днем.





Фото: meteo.gov.ua

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