В Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газоснабжения

Произошла утечка и возгорание природного газа, из-за чего около 14 тыс абонентов остались без тепла

В Кривом Роге Днепропетровской области 90 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне города Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления произошла утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс абонентов)", - говорится в сообщении.

В 23:20 трубу починили, а сегодня должны восстановить газоснабжение.

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