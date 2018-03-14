В Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газоснабжения
14.03.2018 10:16
Произошла утечка и возгорание природного газа, из-за чего около 14 тыс абонентов остались без тепла
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Кривом Роге Днепропетровской области 90 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне города Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления произошла утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс абонентов)", - говорится в сообщении.
В 23:20 трубу починили, а сегодня должны восстановить газоснабжение.
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