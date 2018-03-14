Защищали Украину с первых дней войны: сегодня День добровольца

В этот день 2014 года 500 добровольцев из Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона

В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца, посвященный тем патриотам, которые с первых дней развязанной РФ гибридной войны вместе с ВСУ и силовыми структурами добровольно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.

Президент Петр Порошенко в своем поздравлении отметил, что добровольцы с начала событий в Донбассе вызвались защищать страну от российского агрессора, до того не имея никакого отношения к армии.

"Благодарю всех воинов-добровольцев, которые, приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всех, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине", - подчеркнул глава государства.

17 января 2017 года Верховная Рада своим постановлением №1822-VIII установила День украинского добровольца, который отмечается ежегодно 14 марта. В этот день в 2014 году 500 добровольцев из Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.

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