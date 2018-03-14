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В Фастове многодетную мать убили по дороге в детский сад

14.03.2018 17:22
Убитая женщина - 43-летняя мать троих детей, вдова
В Фастове многодетную мать убили по дороге в детский сад
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Фастове Киевской области мужчина с ножом напал на многодетную мать, которая шла забрать сына из детского садика. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Неизвестный напал на нее сзади у входа в учебное заведение и начал наносить ножевые ранения. С многочисленными ножевыми ранениями женщину доставили в больницу, где она потеряла сознание. Не приходя в сознание она скончалась в операционном отделении больницы.

Погибшая - 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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