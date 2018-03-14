Украинская экспедиция в Антарктике проведет 5 новых исследований

Ученые из Украины начнут вести каталоги китов и будут изучать распространение микропластика в океане

Учасники 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправятся на станцию ​​Академик Вернадский в конце марта, начнут проводить пять новые видов исследований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на и.о. директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого.

Исследователи начнут фотоидентифицировать каталоги китов, а также обновят и продолжат такие же каталоги тюленей Ведделла.

"Личное "опознание" каждого кита или тюленя позволяет лучше отслеживать пути их миграции и разработать эффективные программы их сохранения", - говорится в сообщении.

Также в почвах Антарктики ученые будут изучать микробы и их средства приспособления к экстремальным условиям, а по остаткам чешуи, кожи и других "экологических ДНК" в воде будут определять состав живых организмов. С помощью метода электронной ДНК можно определить "генетические следы" всех видов животных, побывавших в воде в течение последних трех дней. Таким образом, есть возможность получить более полный список фауны Антарктиды.

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Еще два вида исследований будут направлены на изучение загрязнения окружающей среды. Первый будет касаться изучения содержания микропластика в воде, а второй - анализа содержания химических загрязнителей в тканях рыб и моллюсков. Такие исследования покажут, насколько быстро загрязнения переносятся между континентами. Также это даст дополнительные аргументы для ограничения использования химикатов или уменьшения использования пластика в мире.

Дикий также рассказал, что в ближайшие годы ученые также планируют восстановить морские исследования в Южном океане, а в перспективе - двигаться вглубь Антарктики и развивать научные исследования в Арктике.

Еще один важный вопрос - восстановление гендерного равенства при отборе сезонных и годовых экспедиций на станцию. "Недопуск женщин в украинском антарктическую станцию ​​- безобразие, неслыханное в 21 веке... Отныне Украинская станция открыта для всех, независимо от пола и гендера", - подчеркнул глава НАНЦ.

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