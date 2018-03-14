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В Киевской области открыли дело за издевательства над собакой

14.03.2018 19:19
Жительница Яготина обратилась в полицию с сообщением и видеоматериалом о том, что ее сосед жестоко обращается со своей собакой
В Киевской области открыли дело за издевательства над собакой

Полиция в Яготине Киевской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, жительница Яготина обратилась в полицию с сообщением и видеоматериалом о том, что ее сосед "жестоко обращается со своей собакой, бьет ее, выражается нецензурной бранью".

Для проверки информации к соседу заявительницы прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции.

Полицейские опросили хозяина собаки и его соседей. Предоставленная информация нашла свое подтверждение, отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В ноябре 2017 года в Харькове суд приговорил 51-летнего мужчину к тюремному заключению за убийство собаки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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