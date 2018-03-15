Минюст хочет повысить размер минимальных алиментов на детей
Министерство юстиции предлагает повысить размер минимальных алиментов на детей. Об этом сказал глава ведомства Павел Петренко, передает ТСН.
Минюст готовит изменения в закон о правах детей, родители которых развелись. Могут предложить делить имущество поровну с учетом детей. Также предлагают такую же норму, как и в законодательстве Франции, - дети после развода родителей должны иметь такой же уровень содержания, какой у них был в полной семье.
Отдельно Минюст хочет прописать налоговые и социальные льготы для родителей, которые ответственно относятся к воспитанию детей. Какие будут критерии, Петренко не уточнил.
Министерство юстиции с начала 2017 года взыскало более 450 млн гривень задолженности с неплательщиков алиментов в пользу украинских детей.
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