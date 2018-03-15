USD:  25.85  26.23   EUR:  31.92  32.55  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Минюст хочет повысить размер минимальных алиментов на детей

15.03.2018 00:55
Министерство юстиции работает над изменениями в закон о правах детей, родители которых развелись
Минюст хочет повысить размер минимальных алиментов на детей
Павел Петренко

Министерство юстиции предлагает повысить размер минимальных алиментов на детей. Об этом сказал глава ведомства Павел Петренко, передает ТСН.

Минюст готовит изменения в закон о правах детей, родители которых развелись. Могут предложить делить имущество поровну с учетом детей. Также предлагают такую же норму, как и в законодательстве Франции, - дети после развода родителей должны иметь такой же уровень содержания, какой у них был в полной семье.

Отдельно Минюст хочет прописать налоговые и социальные льготы для родителей, которые ответственно относятся к воспитанию детей. Какие будут критерии, Петренко не уточнил. 

Министерство юстиции с начала 2017 года взыскало более 450 млн гривень задолженности с неплательщиков алиментов в пользу украинских детей. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 