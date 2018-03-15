В Донбассе зафиксировано первое перемирие с 5 марта - штаб

За минувшие сутки боевики не открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, отметили в штабе АТО

За минувшие сутки перемирие соблюдалось в полной мере в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Это - первое перемирие, начиная с 5 марта, о чем ранее договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске", - уточнили сегодня LIGA.net в пресс-центре штаба АТО.

В штабе АТО подчеркнули, что со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе АТО.

2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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