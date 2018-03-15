В Киеве временно перекроют движение на отрезке проспекта Курбаса

Часть дороги перекроют из-за ремонта транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицы Гната Юры и улицы Владимира Покотило

В Киеве с 15 марта из-за проведения ремонтных работ ограничат движение на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора в Facebook.

"С 15 марта в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицы Гната Юры и улицы Владимира Покотило, движение транспорта будет закрыто в направлении Кольцевой дороги", - говорится в сообщении.





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