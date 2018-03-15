Согласно докладу World Happiness Report 2018 Украина заняла 138-е место между Суданом и Того

Украина заняла 138-е место из 156 возможных в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом свидетельствуют данные социологической группы независимых экспертов организаций ООН в докладе World Happiness Report 2018.

Украина заняла место между Суданом и Того. Самой счастливой страной оказалась Финляндия, на втором месте -Норвегия, третьем - Дания.

США опустились на 18-е место (на пять позиций с 2016 года, - ред., по данным экспертов ООН, из-за обилия депрессий и ожирения у жителей страны.

Польша заняла в рейтинге - 42-е место, ведущее войну против Украины государство-агрессор РФ на 59-м.

Самыми несчастными странами стали Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.

Рейтинг также изучает уровень счастья иммигрантов в каждой стране. В нем Украина заняла 92-е место из возможных 117. Первое место- Финляндия.

Счастье оценивалось по таким критериям, как продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, свобода, щедрость, коррупция и доверие.

Доклады эксперты ООН готовят ежегодно к Международному для счастья, который отмечается 20 марта.

В 2017 году Украина занимала 132- е место согласно докладу World Happiness Report 2017, в 2016 году - 123.

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