Украинские журналисты заявили о недоверии руководству НСЖУ

Авторы заявления призывают медиасообщество создать новую журналистскую организацию, которая бы работала на основе независимости и прозрачности

Ряд украинских медийных организаций выразила недоверие руководству Национального союза журналистов Украины и информации (НСЖУ) через обнародование недостоверной информации о состоянии свободы слова и состояния украинского медиарынка. Об этом говорится в совместном заявлении медиаорганизаций, которое цитирует Детектор Медиа.

Авторами заявления являются общественные организации Институт массовой информации, Детектор медиа, Интерньюз Украина, Институт демократии им. Филиппа Орлика, Центр демократии и верховенства права и Могилянская школа журналистики.

Они заявляют, что в течение последнего года руководство НСЖУ системно манипулировало понятиями и подавало недостоверные данные о состоянии безопасности журналистов, о ходе отдельных медиареформ и о медиарнке в целом, что "не только вводило в заблуждение общественность, но и дезинформировало международное сообщество".

"Заявляя о нападениях на журналистов, НСЖУ относит к их числу своих членов, которые могут и не заниматься этой деятельностью", - говорится в заявлении. В качестве примера журналисты вспомнили заявление НСЖУ о нападении на помощника директора порта "Черноморск", члена НСЖУ Владимира Букача.

Кроме того, информация НСЖУ о "271 журналисте, избитом на Майдане" существенно отличается от цифр других медийных организаций.

По мнению авторов заявления, позиция руководства НСЖУ относительно регуляции медиарынка "откровенно играет на руку олигархическим владельцам телеканалов".

Журналисты утверждают, что руководство НСЖУ "системно манипулирует информацией, не предоставляет подтверждение своим спискам и заявлениям, публикует недостоверные данные, делает несбалансированные заявления, подыгрывают клановым и политическим интересам. Также руководство НСЖУ не обнародует подтвержденное аудитом реальное количество членов организации, не обнародует источников своего финансирования (при том, что частично финансируется из госбюджета, что является пережитком СССР, недопустимым для действительно независимой медийной структуры)".

"Мы не рекомендуем журналистам, государственным институтам и международным организациям использовать информацию о состоянии украинской медиасферы, предоставленную руководством НСЖУ, без надлежащей проверки из других источников", - призывают журналисты.

Авторы заявления призвали медиасообщество создать совершенно новую членскую журналистскую организацию, которая бы работала на основе независимости, подотчетности и прозрачности.

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В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о том, что глава НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России. Об этом она написала в Facebook.

"Между тем, председатель НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России (там еще пассаж о приглашении журналистов в Крым есть ...). Кстати, союз журналистов Украины в Крыму влилась в СЖР, и какие-либо подписи и совместные заявления по СЖР легитимизируют эту историю", - сообщила Геращенко

По ее словам в Украине до сих пор нет мониторинга обстрелов журналистов и съемочных групп боевиками в Донбассе. "А еще - у нас есть семьи журналистов-заложников, которым профсоюз точно должен помогать", - заключила она.

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