Ведущие медиаорганизации заявили о недоверии руководству НСЖУ
Ведущие медиаорганизации и медиаэксперты выразила недоверие руководству Национального союза журналистов Украины и информации (НСЖУ) из-за обнародования недостоверной информации о состоянии свободы слова и украинского медиарынка. Об этом говорится в совместном заявлении медиаорганизаций, которое цитирует Детектор Медиа.
Авторами заявления являются восемь ведущих медиаорганизаций: Институт массовой информации, Детектор медиа, Интерньюз Украина, Институт демократии им. Филиппа Орлика, Центр демократии и верховенства права и Могилянская школа журналистики, фонд Суспільність, ассоциация Спільний простір."В течение последнего года руководство НСЖУ системно манипулировало понятиями и подавало недостоверные данные о состоянии безопасности журналистов, о ходе отдельных медиареформ и о медиарнке в целом, что не только вводило в заблуждение общественность, но и дезинформировало международное сообщество", - сказано в заявлении.
По мнению авторов заявления, позиция руководства НСЖУ относительно регуляции медиарынка "откровенно играет на руку олигархическим владельцам телеканалов".
"Мы не рекомендуем журналистам, государственным институтам и международным организациям использовать информацию о состоянии украинской медиасферы, предоставленную руководством НСЖУ, без надлежащей проверки из других источников", - призвали авторы письма.
Авторы заявления призвали медиасообщество создать совершенно новую членскую журналистскую организацию, которая бы работала на основе независимости и прозрачности.
Читайте также: Глава НСЖУ назвал блокирование NewsOne давлением на СМИ
В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о том, что глава НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России. Об этом она написала в Facebook.
"Между тем, председатель НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России (там еще пассаж о приглашении журналистов в Крым есть). Кстати, Союз журналистов Украины в Крыму влился в СЖР, и какие-либо подписи и совместные заявления по СЖР легитимизируют эту историю", - сообщила Геращенко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:02
-
18:23
-
18:01
-
17:45
-
17:16