Ведущие медиаорганизации заявили о недоверии руководству НСЖУ

По словам Ирины Геращенко, глава Национального союза журналистов Украины до сих пор подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России

Ведущие медиаорганизации и медиаэксперты выразила недоверие руководству Национального союза журналистов Украины и информации (НСЖУ) из-за обнародования недостоверной информации о состоянии свободы слова и украинского медиарынка. Об этом говорится в совместном заявлении медиаорганизаций, которое цитирует Детектор Медиа.

Авторами заявления являются восемь ведущих медиаорганизаций: Институт массовой информации, Детектор медиа, Интерньюз Украина, Институт демократии им. Филиппа Орлика, Центр демократии и верховенства права и Могилянская школа журналистики, фонд Суспільність, ассоциация Спільний простір.

"В течение последнего года руководство НСЖУ системно манипулировало понятиями и подавало недостоверные данные о состоянии безопасности журналистов, о ходе отдельных медиареформ и о медиарнке в целом, что не только вводило в заблуждение общественность, но и дезинформировало международное сообщество", - сказано в заявлении.

По мнению авторов заявления, позиция руководства НСЖУ относительно регуляции медиарынка "откровенно играет на руку олигархическим владельцам телеканалов".

"Мы не рекомендуем журналистам, государственным институтам и международным организациям использовать информацию о состоянии украинской медиасферы, предоставленную руководством НСЖУ, без надлежащей проверки из других источников", - призвали авторы письма.

Авторы заявления призвали медиасообщество создать совершенно новую членскую журналистскую организацию, которая бы работала на основе независимости и прозрачности.

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В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о том, что глава НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России. Об этом она написала в Facebook.

"Между тем, председатель НСЖУ подписывает совместные заявления с Союзом журналистов России (там еще пассаж о приглашении журналистов в Крым есть). Кстати, Союз журналистов Украины в Крыму влился в СЖР, и какие-либо подписи и совместные заявления по СЖР легитимизируют эту историю", - сообщила Геращенко.

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