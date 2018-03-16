Минобразования вводит в школах электронные учебники

Пробное использование электронных учебников в школах планируется начать в 2018/2019 учебном году

Министерство образования и науки обнародовало План реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы. Документ содержит подходы для апробации исследовательских образцов е-учебников и внедрение их в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Предполагается, что пробное использование электронных учебников в школах начнется в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 у.г. За это время планируется исследовать использование экспериментальных образцов по 41 названию учебников (5 названий в первый год, 13 - во второй, 23 - в третьей).

Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечения свободного доступа к е-учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. Она будет содержать по меньшей мере девять функциональных модулей и в дальнейшем должна стать одним из элементов обеспечения человека качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения.

Уже в этом году в рамках Национальной образовательной е-платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора.

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Ранее сообщалось, что Украина и Финляндия заключили соглашение, предусматривающее помощь в повышении квалификации украинских учителей, а также улучшение образовательной среды школ в рамках реформы Новая украинская школа.

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